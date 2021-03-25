27 марта в Чувашии пройдёт очередной День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.

Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 г. № 89-р утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2021 году.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и порта в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях:

«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17 Массовое катание (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») 15:00-16:15 Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена») 14:00-21:00 Тренажерный зал (г. Чебоксары, стадион «Олимпийский», ул. Чапаева, 17) 12:00-18:00 «СШОР № 1 им. В. Егоровой» г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2а Открытые занятия по легкой атлетике 15:00-16:30 Мастер-класс по спринту 16:00-17:30 Тренажерный зал 18:00-19:00 «СШОР № 2» Центр зимних видов спорта г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а Тренажерный зал 9:00-19:00 Катание на лыжах 9:00-19:00 «СШОР № 3» г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а Бассейн 14:00-19:00 Тренажерный зал 9:00-18:00 «СШОР № 4» г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А Массовое катание на коньках (г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол») 18:00-19:15 Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею) 18:00-19:15 «СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова» г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а) 8:00-20:00 Тренажерный зал (г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2) 8:00-20:00 Настольный теннис (г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а) 8:00-20:00 «СШОР № 6» г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а Тренажерный зал (г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а) 10:00-11:00 Оздоровительная гимнастика (г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а) 15:00-16:00 «СШОР № 7 имени В. Ярды» г. Чебоксары, Московский проспект, 38В Бассейн 8:00-20:00 «СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой» г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2 Тренажерный зал (г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2) 8:00-19:00 Тренажерный зал (Новошальтямский филиал, Канашский район, д. Новые Шальтямы) 8:00-19:00 Турнир по волейболу (Новоурюмовская ООШ Канашского района) 11:00-13:00 Лыжная прогулка «Тропа здоровья» (Шихазанская СОШ Канашского района) 11:00-13:00 «СШОР № 10 по самбо и дзюдо» г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32 Тренажерный зал 10:00-18:00 «СШ по футболу» г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17 Открытая тренировка 2005 г.р. (ул. Гладкого, владение 1, стадион «Труд») 11:00-13:00 «СШ по конному спорту» г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48 Катание на лошадях в манеже 10:00-13:00

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее