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«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17
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Массовое катание
(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)
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15:00-16:15
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)
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14:00-21:00
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, стадион «Олимпийский», ул. Чапаева, 17)
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12:00-18:00
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«СШОР № 1 им. В. Егоровой»
г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2а
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Открытые занятия по легкой атлетике
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15:00-16:30
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Мастер-класс по спринту
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16:00-17:30
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Тренажерный зал
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18:00-19:00
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«СШОР № 2» Центр зимних видов спорта
г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а
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Тренажерный зал
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9:00-19:00
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Катание на лыжах
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9:00-19:00
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«СШОР № 3»
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а
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Бассейн
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14:00-19:00
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Тренажерный зал
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9:00-18:00
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«СШОР № 4»
г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А
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Массовое катание на коньках
(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол»)
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18:00-19:15
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Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею)
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18:00-19:15
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«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»
г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)
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8:00-20:00
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2)
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8:00-20:00
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Настольный теннис
(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)
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8:00-20:00
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«СШОР № 6»
г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)
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10:00-11:00
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Оздоровительная гимнастика
(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а)
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15:00-16:00
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«СШОР № 7 имени В. Ярды»
г. Чебоксары, Московский проспект, 38В
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Бассейн
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8:00-20:00
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«СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой»
г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2
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Тренажерный зал
(г. Чебоксары,
Московский проспект, 54/2)
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8:00-19:00
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Тренажерный зал
(Новошальтямский филиал, Канашский район, д. Новые Шальтямы)
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8:00-19:00
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Турнир по волейболу (Новоурюмовская ООШ Канашского района)
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11:00-13:00
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Лыжная прогулка «Тропа здоровья» (Шихазанская СОШ Канашского района)
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11:00-13:00
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«СШОР № 10 по самбо и дзюдо»
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32
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Тренажерный зал
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10:00-18:00
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«СШ по футболу»
г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17
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Открытая тренировка 2005 г.р.
(ул. Гладкого, владение 1,
стадион «Труд»)
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11:00-13:00
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«СШ по конному спорту»
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48
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Катание на лошадях в манеже
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10:00-13:00