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Новости » 27 марта в Чувашии состоится День здоровья и спорта!

15:18 25 марта 2021 г.

 

27 марта в Чувашии состоится День здоровья и спорта!

27 марта в Чувашии пройдёт очередной День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков.

Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Отметим, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 г. № 89-р утверждены даты проведения Дней здоровья и спорта в 2021 году.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и порта в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях:

«Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»

г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17

Массовое катание

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)

15:00-16:15

 

 

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, ул. Чапаева, 19, Ледовый дворец «Чебоксары Арена»)

14:00-21:00

 

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, стадион «Олимпийский», ул. Чапаева, 17)

12:00-18:00

«СШОР № 1 им. В. Егоровой»

г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2а

 

Открытые занятия по легкой атлетике

15:00-16:30

Мастер-класс по спринту

16:00-17:30

Тренажерный зал

18:00-19:00

 

«СШОР № 2» Центр зимних видов спорта

г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 10а

Тренажерный зал

9:00-19:00

 

Катание на лыжах

9:00-19:00

 

«СШОР № 3»

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1а

Бассейн

14:00-19:00

 

Тренажерный зал

9:00-18:00

 

«СШОР № 4»

г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А

Массовое катание на коньках

(г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, 1А, Ледовый дворец «Сокол»)

18:00-19:15

 

 

Массовое катание на коньках (г.Чебоксары, Эгерский б-р, 36Б, Региональный центр по хоккею)

18:00-19:15

 

«СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова»

г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а

 

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)

8:00-20:00

 

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, пер. Ягодный, 2)

8:00-20:00

 

Настольный теннис

(г. Чебоксары, ул. Социалистическая, 2а)

8:00-20:00

 

«СШОР № 6»

г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, 13а

Тренажерный зал

(г. Чебоксары, ул. Кривова, 13а)

10:00-11:00

 

Оздоровительная гимнастика

(г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10а)

15:00-16:00

 

«СШОР № 7 имени В. Ярды»

г. Чебоксары, Московский проспект, 38В

Бассейн

8:00-20:00

«СШОР № 8 по спортивной ходьбе имени Е. Николаевой»

г. Чебоксары, Московский проспект, 54/2

Тренажерный зал

(г. Чебоксары,

Московский проспект, 54/2)

8:00-19:00

 

Тренажерный зал

(Новошальтямский филиал, Канашский район, д. Новые Шальтямы)

8:00-19:00

 

Турнир по волейболу (Новоурюмовская ООШ Канашского района)

11:00-13:00

 

Лыжная прогулка «Тропа здоровья» (Шихазанская СОШ Канашского района)

11:00-13:00

 

«СШОР № 10 по самбо и дзюдо»

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32

Тренажерный зал

10:00-18:00

«СШ по футболу»

г. Чебоксары, ул. Чапаева, 17

Открытая тренировка 2005 г.р. 

(ул. Гладкого, владение 1,

стадион «Труд»)

11:00-13:00

«СШ по конному спорту»

г. Новочебоксарск, ул. Советская, 48

Катание на лошадях в манеже

10:00-13:00

 

Просим уточнять подробную информацию в спортшколах заранее

 



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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