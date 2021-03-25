На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных ст. 21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, касающихся порядка привлечения к административной ответственности в сфере воинского учета.

Так, например, за непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, законопроектом предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 руб.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается скорректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 28.1 КоАП РФ положением, предусматривающим, что факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу, будет являться поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5 Кодекса. При производстве по делам об указанных правонарушениях предлагается использовать институт административного расследования, предусмотренный ст. 28.7 КоАП РФ.