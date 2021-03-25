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Новости » В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, касающиеся ответственности за нарушения в области воинского учета

15:17 25 марта 2021 г.

 

В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, касающиеся ответственности за нарушения в области воинского учета

На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных ст. 21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, касающихся порядка привлечения к административной ответственности в сфере воинского учета.

Так, например, за непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, ответственными за военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, законопроектом предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 руб.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается скорректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 28.1 КоАП РФ положением, предусматривающим, что факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу, будет являться поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5 Кодекса. При производстве по делам об указанных правонарушениях предлагается использовать институт административного расследования, предусмотренный  ст. 28.7 КоАП РФ.



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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