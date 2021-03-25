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Новости » Развернут аналог Портала ЖКХ Чувашии

15:16 25 марта 2021 г.

 

Развернут аналог Портала ЖКХ Чувашии
В связи с отключением Портала ЖКХ Чувашской Республики на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2019 № 405, «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.05.2012 № 181» сотрудниками компании ООО «ИНСОЦ» развернут аналог – Портала ЖКХ www.jkh.insoc.ru
На обновленном Портале ЖКХ также можно просматривать информацию о домах и управляющей организации, передавать показания приборов учёта, взаимодействовать по вопросам управления МКД.
Управляющим компаниям по вопросам сотрудничества и подключению к Порталу ЖКХ следует обращаться по телефону +7(8352) 321-532


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