В связи с отключением Портала ЖКХ Чувашской Республики на основании постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.10.2019 № 405, «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.05.2012 № 181» сотрудниками компании ООО «ИНСОЦ» развернут аналог – Портала ЖКХ www.jkh.insoc.ru

На обновленном Портале ЖКХ также можно просматривать информацию о домах и управляющей организации, передавать показания приборов учёта, взаимодействовать по вопросам управления МКД.

Управляющим компаниям по вопросам сотрудничества и подключению к Порталу ЖКХ следует обращаться по телефону +7(8352) 321-532