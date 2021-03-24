Официальное мероприятие состоялось 24 марта в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

В конце прошлого года Росавиация включила 4 межрегиональных маршрута из Чебоксар в перечень субсидируемых на 2021 год, а именно рейсы в Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды и Новый Уренгой.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок предполагает софинансирование рейсов со стороны регионов. И впервые, благодаря поддержке Главы Чувашской республики Олега Николаева, на развитие авиатранспортного сообщения регионом выделяются значительные средства.

Софинансирование будет осуществлять бюджет Чувашии в размере от 25% до 61% стоимости перевозки в зависимости от направления.

«Убеждён, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться по ключевым направлениям и способствовать улучшению качества жизни наших граждан. Это позитивно скажется на транспортной доступности и будет способствовать раскрытию туристического потенциала регионов» - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

С 3 марта в аэропорту Чебоксары стартовала новая полетная программа авиакомпании «ИрАэро» по субсидированным маршрутам. В расписании появились три новых рейса: в Новый Уренгой, Минеральные воды и Краснодар. На маршруте эксплуатируются воздушные суда «Сухой Суперджет 100» с компоновкой салона на 103 пассажирских кресла. Время полета из Чебоксар в Минеральные воды составит 2 часа, в Новый Уренгой – 2 ч. 50 мин., в Краснодар – 2 часа.

А с 3 мая свою полетную программу в рамках субсидированных перевозок из Чебоксар в Екатеринбург откроет авиакомпания «РУСЛАЙН». Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.

«Очень приятно, что Чувашская Республика дарит силы, энергию, средства на развитие этого межрегионального сообщения и сотрудничает с авиакомпаниями, которые эксплуатируют воздушные суда российского производства «Сухой Суперджет 100». Для нас, как для авиапредприятия в столь кризисные годы это очень ощутимая поддержка, которая позволяет сохранить и рабочие места, и фонд заработной платы, и сделать перелеты для граждан более безопасными и комфортными» - сообщил представитель авиакомпании «ИрАэро».