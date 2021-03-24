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Новости » В закон «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике» внесены изменения, касающиеся никотинсодержащей продукции

15:14 25 марта 2021 г.

 

В закон «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике» внесены изменения, касающиеся никотинсодержащей продукции

Изменения в Закон Чувашской Республики «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике» вносятся в соответствии с поправками, внесенными в федеральный «антитабачный» закон. Теперь под ограничения федерального закона попадают все виды табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе курительные смеси и кальяны.

Вносимые в закон Чувашской Республики изменения законодательно закрепляют мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции, профилактику потребления и лечение последствий потребления никотинсодержащей продукции. Основная цель - сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.

Курение вносит наибольший вклад в заболеваемость и смертность от основных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые являются причинами преждевременной смертности трудоспособного населения и составляют 65% в структуре общей смертности населения России.

Курение — основной виновник сердечно-сосудистых заболеваний, хронических бронхитов и хронической обструктивной болезни легких, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других ХНИЗ.

Благодаря государственной «антитабачной» политике с 2011 года в Чувашской Республике регистрируется снижение распространенности курения (2011- 27,3% 2014- 22,1 2019-19,9%):

- на 11,1% снижение распространенности потребления табака (2014 – 22,1% 2019 – 19,9%)

- на 60% снижение распространенности пассивного курения на рабочем месте (2014 – 16% 2019 – 10%)

- на 54,1% снижение распространенности пассивного курения в доме (2014 – 22,8% 2019 – 14,8%)

- на 20,7% рост доли курящих получивших совет медицинского работника отказаться от курения (2014 – 60,4% 2019 – 76,2%)

- на 44,2% увеличение доли бывших ежедневных курильщиков (2014 – 6,3% 2019 – 11,3%)

- на 12,7% рост доли курящих желающих бросить курить (2014 – 59,9% 2019 – 68,6%).



 Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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