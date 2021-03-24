На три дня, с 1 по 3 апреля, на одной площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» соберутся практически все регионы, чтобы в открытом диалоге обсудить актуальные вопросы отрасли, выработать новые решения и пути развития рынка и сервиса туриндустрии. Чувашия также представит свои идеи на международной арене.

«Принять участие в «Интурмаркете-2021» было предложено всем профильным организациям республики, большинство из них будут представлены заочно и изготовят свои буклеты и рекламные проспекты с описанием своего турпродукта. Очное участие подтвердили гостиница «Атал», этнокомплекс «Ясна», санаторий «Надежда», ООО «Чувашия-курорт», Чувашский госуниверситет, Агентство развития туризма и индустрии гостеприимства, администрация города Чебоксары, музейно-туристический центр города Чебоксары, а также организации «Каури», «Ровер» и «Мир экскурсий». Соорганизаторами поездки выступают Минэкономразвития Чувашии и администрация города Чебоксары», — рассказала и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова.

Кроме региональных представителей, на выставке в этом году будут присутствовать лидеры выездного турпотока россиян, такие страны как Турция, Греция, Болгария, Китай, Кипр, Куба, Марокко. Традиционными участниками станут и государства СНГ.

Работа «Интурмаркета» предполагается по нескольким тематическим разделам, в том числе «Путешествия и отдых», «Паломнический туризм», «Транспортные услуги», «Музеи, заповедники, национальные тематические парки».