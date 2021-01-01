Хисеплĕ культура ĕҫченĕсем тата ветерансем!

Сире професси уявĕпе саламлатăп!

Эсир туса пыракан ĕҫĕн - тăван халăхăн хăйне евĕрлĕ культурине, истори еткерлĕхне, тăван чĕлхепе литературăна аталантарса ламран лама парса пынин, кăмăл-сипет пуянлăхне упранин - хакĕ питĕ пысăк.

Сирĕн ăсталăх Чăваш Енре Раҫҫей, тĕнче шайĕнчи фестивальсемпе конкурссене ирттерме, юрă-кĕвĕ тата театр проекчĕсене пурнăҫлама май парать. Пултарулăхăра профессионалсем тата искусствăна юратакансем пысăк хак параҫҫĕ, ҫакă ҫĕршывăн культура тĕнчинче пирĕн регион ят-сумне тата ӳстерет.

Кулленхи тăрăшуллă ĕҫшĕн тата профессие чунпа парăннăшăн чĕререн тав тăватăп. Пултарулăхра ăнăҫу, хавхалану, ҫĕнĕ ҫитĕнӳсем тума сунатăп!

Чăваш Республикин Пуҫлăхĕ Олег Николаев

Уважаемые работники культуры Чувашской Республики,

дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Невозможно недооценить вашу миссию – сохранение и приумножение уникального культурно-исторического наследия республики, величия родного языка и литературы, духовно-нравственного развития Чувашии.

Благодаря вашему высокому профессионализму в Чувашии проводятся крупные всероссийские и международные фестивали и конкурсы, реализуются музыкальные и театральные проекты. Ваше творчество получает самую высокую оценку профессионалов и любителей искусства и делает наш регион заметным на культурной карте страны.

Сердечно благодарю вас за ежедневный труд и преданность профессии.

Желаю вам творческих успехов, вдохновения и новых свершений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев