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Актуально » Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики

15:10 25 марта 2021 г.

 

Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики

24 марта состоялось очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков представил проект закона Чувашской Республики «Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2020 год».

Отмечено, что доходы регионального бюджета за 2020 год составили 70244,0 млн рублей, с ростом к уровню 2019 года на 19,6%, в том числе собственные доходы поступили в объеме 31296,8 млн рублей, с ростом на 2,2%.

Расходы республиканской казны за 2020 год составили 69521,2 млн рублей, с ростом к уровню 2019 года на 26%.

По итогам отчетного года Чувашия занимает 5 место среди регионов ПФО по темпу роста поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года.

«В условиях пандемии и кризиса это неплохие показатели относительно субъектов Приволжского федерального округа», – подчеркнул Михаил Ноздряков.

Рассмотрены меры по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов проинформировал, что на поддержку агропромышленного комплекса в нынешнем году предусмотрено 3 242 млн рублей.

В январе - феврале сельхозтоваропроизводителям перечислено 134 млн рублей субсидий. В марте планируется перечислить сельхозпредприятиям и К(Ф)Х 270 млн рублей на оказание несвязанной поддержки, молоко, элитные семена, технику, закупку пшеницы и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

Принято постановление об определении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 2021 год.

Отмечено, что в Чувашии в этом году будет создано 261 специальное рабочее место для инвалидов.

Принято также постановление об увеличении суммы премиальных выплат спортсменам и тренерам по итогам выступления на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх в 3 раза.

Предлагается увеличить премии спортсменам до 3 млн рублей – за «золото», 1 млн 200 тысяч – за «серебро» и 900 тысяч – за «бронзу». Их наставники соответственно смогут получить 1 млн 500 тысяч, 600 тысяч и 450 тысяч.Также пересмотрены в сторону увеличения премии за участие в данных соревнованиях.

Документ был разработан Минспортом Чувашии во исполнение поручения Главы республики Олега Николаева, обозначенного в Послании Госсовету Чувашии.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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