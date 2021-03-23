23 марта в Доме Правительства прошло заседание Общественного совета при Главе Чувашской Республики, в ходе которого были озвучены результаты проведения общественных обсуждений в муниципальных образованиях республики на тему: «Прямые выборы глав муниципалитетов Чувашской Республики: «за» и «против».

Их представила председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова. Она напомнила, что прямые слушания проводились в начале года при содействии Общественной палаты Чувашской Республики. На обсуждение с жителями был вынесен вопрос о необходимости введения на территории Чувашии новой системы организации местного самоуправления в части совмещения должностей главы муниципального образования и главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования, который будет избираться на прямых выборах жителями.

«Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводились общественные обсуждения, следует отметить, что большинство участников высказались за выборность главы города и главы администрации в одном лице. Они считают это более демократичным», – сказала Наталия Партасова.

По ее словам, за прямые выборы единогласно высказались в Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском районах.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил обсудить данную тему в Государственном Совете Чувашской Республики.

«Думаю, будет правильным на площадке Государственного Совета обсудить эту тему с приглашением глав администраций и председателей собраний депутатов муниципальных образований с тем, чтобы обобщить все мнения и в рамах действующего законодательства выбрать наиболее подходящую модель», – отметил руководитель региона. Он также не исключил возможность проведения дополнительных социологических исследований.

Общественный совет при Главе Чувашской Республики пополнился новыми лицами. В состав совещательного органа включены председатели общественных советов ряда муниципальных районов и городских округов, их представили в ходе заседания.

По предложению Олега Николаева с этого года члены Общественного совета при Главе Чувашской Республики начнут проводить выездные приемы граждан в муниципалитетах.

«Считаю, что будет правильным, если вы от имени Общественного совета при Главе Чувашии проделаете работу по взаимодействию с населением на местах. Это важно и востребовано. Судя по обращениям, которые приходят ко мне через соцсети, а также в Центр управления регионом, жителей республики волнуют вопросы совершенно из разных сфер жизни. Получая информацию из первых уст, мы сможем детально вникать в проблемы людей и принимать более содержательные и выверенные решения», – заметил Олег Николаев.

На заседании также были обсуждены вопросы подготовки кадров для отраслей экономики Чувашской Республики и предложения по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики