Новости » Глава администрации района принял участие на мероприятии, посвященном 85-летию со дня рождения Э. Юрьева

24 марта 2021 года в музее Э. Юрьева в с. Исаково прошла встреча, посвященная 85-летию со дня рождения народного художника Чувашии Элли Михайловича Юрьевича.

Э. Юрьев – автор герба и флага Чувашии, герба и флага Чебоксар, художник, график, член Союза художников СССР (1967), заслуженный художник Чувашской АССР (1976), народный художник Чувашской Республики (1993), лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К.В. Иванова (1990), почетный член Всероссийского геральдического общества (1997), почетный гражданин: с. Порецкое Порецкого района (1992), города Чебоксары (1996), Красноармейского района (2012).

На мероприятии присутствовали глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, супруга художника Галина Юрьева, глава Исаковского сельского поселения Галина Ефимова, краевед Владимир Серафимов, односельчане и гости.

С жизнью и творчеством народного художника познакомила его супруга Г. Юрьева. «Элли всегда был человеком широкой души и жил под девизом «Спеши творить добро», – подытожила Галина Алексеевна.

Глава администрации района поблагодарил организаторов сегодняшнего мероприятия, подчеркнул, что художник является гордостью района, что нельзя забывать прославившего Траковскую землю, Чувашскую Республику талантливого человека. Александр Николаевич также рассказал о предстоящих работах по строительству нового 3-этажного дома культуры, где на первом этаже планируется разместить музей Красноармейского района.

Красноармейский район Чувашской Республики