АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Александр Кузнецов: «Развивать сельскую местность нужно комплексно»

15:07 25 марта 2021 г.

 

Александр Кузнецов: «Развивать сельскую местность нужно комплексно»

Время диктует свои правила. Все вокруг меняется, развивается. За последние годы село Красноармейское значительно преобразилось. На сегодняшний день сделано немало для жителей села и района. Проведены работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, реконструкции системы газоснабжения, ремонту помещений клуба «Заволжский», МБО ДО «ДЮСШ», МБОУ «Траковская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Колосок», спортивного зала МБОУ «Чадукасинская ООШ», 16 водонапорных башен, благоустройству территорий в сельских поселениях, дворовых территорий многоквартирных домов 20, 26, 28, 30, 95 по ул. Ленина, д.17, по ул. Васильева с. Красноармейское. Также в 2020 году изготовлены проектно-сметные документации на строительство бассейна, трехэтажного здания дома культуры в с. Красноармейское.

24 марта 2021 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов встретился с архитектором Мариной Сергеевой. На встрече также присутствовали заместители главы администрации С.А. Григорьева, В.Ю. Иванов, В.В. Долгов, начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Н.В. Иванова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по разработке эскизных проектов по комплексному благоустройству общественных, придомовых территорий, парковой зоны, детской площадки финского поселка, вокруг многофункционального центра. Благоустройство вышеуказанных территорий планируется в ближайшие годы.

Глава администрации отметил, чтобы в будущем войти в программу по развитию сельских территорий, необходимо сегодня же подготовить проекты по данному направлению. «Развивать сельскую местность нужно комплексно», – подчеркнул Александр Николаевич.

Представленные архитектором эскизные схемы позволят не только представить, как будет выглядеть общественное пространство, но и рассчитать объем работ и спланировать все необходимые затраты.

Проекты и эскизы этих территорий будут представлены для всеобщего обсуждения жителям района на официальном сайте администрации Красноармейского района и на официальных страницах в социальных сетях.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика