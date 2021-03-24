Время диктует свои правила. Все вокруг меняется, развивается. За последние годы село Красноармейское значительно преобразилось. На сегодняшний день сделано немало для жителей села и района. Проведены работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, реконструкции системы газоснабжения, ремонту помещений клуба «Заволжский», МБО ДО «ДЮСШ», МБОУ «Траковская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Колосок», спортивного зала МБОУ «Чадукасинская ООШ», 16 водонапорных башен, благоустройству территорий в сельских поселениях, дворовых территорий многоквартирных домов 20, 26, 28, 30, 95 по ул. Ленина, д.17, по ул. Васильева с. Красноармейское. Также в 2020 году изготовлены проектно-сметные документации на строительство бассейна, трехэтажного здания дома культуры в с. Красноармейское.

24 марта 2021 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов встретился с архитектором Мариной Сергеевой. На встрече также присутствовали заместители главы администрации С.А. Григорьева, В.Ю. Иванов, В.В. Долгов, начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений Н.В. Иванова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по разработке эскизных проектов по комплексному благоустройству общественных, придомовых территорий, парковой зоны, детской площадки финского поселка, вокруг многофункционального центра. Благоустройство вышеуказанных территорий планируется в ближайшие годы.

Глава администрации отметил, чтобы в будущем войти в программу по развитию сельских территорий, необходимо сегодня же подготовить проекты по данному направлению. «Развивать сельскую местность нужно комплексно», – подчеркнул Александр Николаевич.

Представленные архитектором эскизные схемы позволят не только представить, как будет выглядеть общественное пространство, но и рассчитать объем работ и спланировать все необходимые затраты.

Проекты и эскизы этих территорий будут представлены для всеобщего обсуждения жителям района на официальном сайте администрации Красноармейского района и на официальных страницах в социальных сетях.