Вице-премьер – министр образования Чувашии напомнила о том, что 26 марта стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

– проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2020 году этот конкурс объединил более одного миллиона старшеклассников.

«В состязании принимали участие и ребята из Чувашии, один из них даже выиграл миллион рублей, – рассказывает Алла Салаева. – Уверена, что и в этом году у нас будут поводы для гордости нашими детьми и их победами. Я не раз подчеркивала: в нашей республике живет по-настоящему талантливая молодежь. Дерзайте – участвуйте в конкурсе «Большая перемена».

Напомним, в прошлом году семь школьников из Чувашии участвовали в финале конкурса «Большая перемена», из них трое стали победителями и обладателями главных премий в размере 200 000 и 1 000 000 рублей.

Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. Критерии оценки на «Большой перемене» не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7 классов, а также студенты ссузов. Подробнее — на сайте Минобразования Чувашии.

Фото из открытых источников