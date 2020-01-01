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Новости » В Новочебоксарске прошел финал «Студвесны» среди техникумов республики

08:13 25 марта 2021 г.

В Новочебоксарске прошел финал «Студвесны» среди техникумов республики
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Сегодня в ДК «Химик» состоялся республиканский фестиваль «Студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций республики. Более 350 представителей 23 техникумов Чувашии приехали в Новочебоксарск, чтобы сразиться за призовые места.

Участников фестиваля со сцены поприветствовала Наталья Добрянская, депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов от партии "Единая Россия":

- Очень рада, что финал «Студвесны» студентов техникумов республики проходит в нашем молодом и молодежном городе – Новочебоксарске. Глядя на вас – таких юных, активных, вспоминаю свои студенческие годы, как мы готовились к таким мероприятиям, как волновались. Это непередаваемые эмоции! В этом году общероссийский финал пройдет в Нижнем Новогороде, который празднует 800-летие со дня основания. Я желаю нашим ребятам стать участниками этого грандиозного события и победить! И конечно приглашаю в проекты партии «Единая Россия» - «Локомотивы роста», «Чистая страна», «Историческая память».

Депутат подчеркнула, что задачей образовательного проекта «Локомотивы роста» является выявление и поддержка талантливой молодежи, инициативных и креативных юношей и девушек, за которыми будущее страны.

- Фестивалю много лет и раньше он назывался «Молодые таланты», - рассказала руководитель Центра молодежных инициатив при Министерстве образования ЧР Юлия Аланова. – Уже несколько лет как мы проводим его по принципам традиционной вузовской «Студвесны». Это дает возможность ребятам попасть в республиканскую сборную и поехать на всероссийский финал, где на равных участвуют все студенты техникумов, колледжей, университетов и академий. Такие прецеденты у нас уже были – в 2018 году студент Чебоксарского электро-механического колледжа выступал от Чувашии в жанре «Художественное слово».

Татьяна Тяпкина, студентка 3-го курса Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского, впервые участвует в фестивале:

- Я танцую индийские танцы с 4-х лет и только недавно решилась выйти на сцену. Это наше семейное хобби – я видела, как танцует мама, как шьет костюмы с самого детства. Очень волнуюсь и, конечно, хочу победить!

Большое впечатление на жюри произвели работы студентов театрально-декорационного отделения художественного училища, посвященные древним мифам о создании человека богами «Истоки чувашского народа». В них соединились традиционные и инновационные технологии в оформлении костюма – в частности, роспись по мягкому стеклу.

Жюри конкурса в течение дня отсмотрит 164 номера по восьми жанрам фестиваля: «Вокальный», «Инструментальный», «Танцевальный», «Оригинальный жанр», «Театральный», «Мода», «Видео», «Журналистика» и выберет лучшие для гала-концерта.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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