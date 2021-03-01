Об этом сообщил глава администрации Аликовского района Александр Куликов во время рабочего визита в муниципалитет министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

Сейчас во всех учреждениях культуры и образования района размещены выставочные стенды с фотографиями и информацией об участниках строительства Сурского оборонительного рубежа. По этим материалам готовятся штендеры для шествия в Бессмертном полку 9 мая. Родственники строителей оборонительных рубежей в память о своих героях пойдут с их фотографиями в колонне.

«Осенью планируем издать сборник с информацией об участниках строительства Сурского рубежа. Сейчас продолжается работа по сбору материалов о земляках», — добавил Александр Куликов.

Напомним, что по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева 2021 год объявлен в республике Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Ранее мы писали о том, что в Чувашии выпустят дополнительный тираж книги «Строителям безмолвных рубежей».

Фото: cap.ru