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Новости » В Чувашию поступила новая партия вакцины «Спутник V»

08:03 25 марта 2021 г.

 

В Чувашию поступило 5500 доз двукомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции ГамКовидВак (Спутник V) в двух фасовках: 1900 — во флаконах по пять доз и 3600 – в ампулах по одной дозе.

Ампулы с одной дозой вакцины очень удобны для мобильных пунктов вакцинации, куда пациенты обращаются без предварительной записи.

В настоящее время вся партия находится на аптечной базе ГУП ЧР «Фармация» Минздрава Чувашии, откуда ее в ближайшее время начнут развозить по больницам и пунктам вакцинации.

По последним данным, всего в регион уже поступило около 42 тысяч доз вакцины.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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