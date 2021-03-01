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Новости » Предложения Общественного совета по развитию профобразования могут быть реализованы уже в этом году

08:02 25 марта 2021 г.

 

23 марта на заседании Общественного совета при Главе Чуваши был представлен доклад «Анализ и прогноз потребности в кадрах для отраслей экономики Чувашской Республики на 2021-2024 годы». Выводы и предложения, сформированные на его основе, рассмотрят на специальной стратегической сессии.

С предложением обсудить кадровую тему в формате групповой дискуссии выступил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Прошу подготовить стратегическую сессию и провести разбор. Думаю, что уже в этом сезоне очень многое из сказанного здесь мы сможем реализовать», – сказал руководитель региона.

Президент Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин в ходе выступления с докладом обратил внимание на то, что на данный момент в регионе действуют 30 государственных программ, однако лишь в 11 из них рассматривается вопрос о кадровом обеспечении.

«В целом мощности системы образования позволяют в республике закрыть кадровые потребности. Вопрос чаще заключается в том, как их закрепить, удержать по этим направлениям, – вот это проблема», – сказал он.

Ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров представил комплекс мер по сопровождению выпускников школ, ссузов и вузов. Он включает в себя ежегодный мониторинг востребованности кадров высшей квалификации на предприятиях республики, целевой набор по востребованным направлениям и профилям, разработку региональной программы развития интеллектуального потенциала детей и молодежи, в том числе создание специализированных классов и проведение профильных смен в дни каникул, профориентационные экскурсии, профессиональные пробы и стажировки для школьников и студентов и многое другое.

Участники совещания особо отметили важность межведомственного подхода в решении кадрового вопроса.

«В Правительстве Чуваши уделяется большое внимание межведомственному взаимодействию. Мы уже с того момента, как начали разрабатывать комплексную программу, сразу поставили перед собой задачу – расшивать все проблемы, которые возникают на стадии межведомственного взаимодействия», – подчеркнул Глава республики.

Ранее мы писали о том, что бухгалтерам и юристам после вуза сложнее всего найти работу.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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