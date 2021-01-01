Новости » Определены победители Республиканского конкурса творческих работ к празднику 23 февраля — Дню защитников Отечества

15:27 24 марта 2021 г.
БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии при содействии Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Чувашской региональной общественной организации содействия в решении социальных проблем семьи и человечества «МИР ДОБРА» проводился Республиканский конкурс творческих работ «Верно Родине служи и Отчизной дорожи» (далее-Конкурс).
В Конкурсе принимали участие семьи опекунов и попечителей, семьи усыновителей, имеющие несовершеннолетних детей, проживающие на территории Чувашской Республики.
Вниманию конкурсной комиссии было представлено 63 работы. В Конкурсе приняли участие дети из замещающих семей 18 районов и городских округов республики: Алатырского, Аликовкого, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Ленинского района г.Чебоксары, Урмарского, Цивильского, Ядринского, Янтиковского районов, г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля.
Творческие работы оценивались в двух номинациях и по возрастам:
- Видео открытка - работа в электронном виде, содержащая поздравление в прозе или стихах;
- «Открытка защитнику Отечества» - работа, сделанная руками участников конкурса, содержащая поздравление в прозе или стихах.
Возрастные категории участников Конкурса: до 8 лет; от 9 до 14 лет; от 15 лет до 17 лет (включительно).
15 февраля завершился второй этап конкурса — рассмотрение и оценка работ конкурсной комиссией, определены победители Конкурса.
Победителями Конкурса стали:
Номинация: «Открытка защитнику Отечества» - работа, сделанная руками участников конкурса, содержащая поздравление в прозе или стихах; возраст до 8 лет
- 1 место – Яковлев Дмитрий (Красноармейский район)
- 1 место – Анатолий и София (Цивильский район)
Награждение победителя конкурса прошло 19 марта 2021 года на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии.