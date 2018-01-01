Новости » Главная Пресс-центр Новости Руководитель МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района Светлана Васильева награждена благодарственным письмом Депутата ГД ФС РФ Алёны Аршиновой в Культурно-выставочном центре «Радуга».

Дома культуры всех районов Чувашии объединил полномасштабный выставочный проект «Караван искусств», который был инициирован и открыт Депутатом ГД ФС РФ Алёной Игоревной Аршиновой в марте 2018 года в рамках федерального проекта ЕР «Местный дом культуры».

В числе почетных гостей в мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Татьяна Казакова, Депутат Государственного Совета ЧР, руководитель партпроекта «Культура малой Родины» Юрий Зорин, председатель Общественного совета при Министерстве культуры ЧР Виктор Бондарев.

Директор КВЦ «Радуга» Нина Смирнова зачитала приветственный адрес Депутата ГД ФС РФ Алёны Аршиновой: «От всей души поздравляю культурно-выставочный центр «Радуга» с 21-летием! Благодаря вам произведения искусства становятся ближе к людям. С работами художников, в том числе с шедеврами мирового искусства Карла Брюллова, Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, сегодня можно знакомиться, не выезжая за пределы республики. Вы постоянно находите новые формы работы со «зрителем» и организуете не только выставки, но и мастер-классы, квесты.

Вы прививаете людям главное, любовь к прекрасному. Рада идти в этом деле рука об руку с Культурно-выставочным центром «Радуга»: с 2018 года по моей инициативе и в рамках проекта «Единой России» реализуется полномасштабный «Караван искусств» – благодаря ему сельские дома культуры имеют возможность выставлять коллекции Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других музеев. За три года более 148 тысяч жителей удаленных от райцентров деревень и сел Чувашии приобщились к мировому художественному наследию, в 21 доме культуры прошло по 7 выставок, всего было организовано больше 1600 викторин, экскурсий, мастер-классов и других мероприятий. Уверена, каждый из нас стал чуточку ближе к прекрасному, и рада, что наш общий проект «Караван искусств» продолжается.

Еще раз поздравляю вас с Днем рождения Культурно-выставочного центра «Радуга», желаю творческой самореализации, новых высот и благодарных зрителей!».

Татьяна Казакова отметила актуальность проекта «Караван искусств», благодаря которому мировая живопись становится доступной не только жителям столицы Чувашии, но и удаленных от районных центров населенных пунктов.

Юрий Зорин высоко оценил просветительскую деятельность КВЦ «Радуга» в работе с различными категориями населения – от дошкольников до пенсионеров, отметил значимость социальных 19 проектов, которые объединяют жителей столицы Чувашии и 21 района республики. Сейчас пять проектов центра удостоились поддержки Фонда президентских грантов, два из них вошли в Топ 100 проектов России. Услуга «Культурное просвещение» сертифицирована знаком качества «Лучшее-детям». Ежегодно КВЦ «Радуга» бесплатно посещает более 46 тыс. жителей и гостей столицы Чувашии. Проекты центра развиваются на территории всей республики и объединяют свыше 200 тыс. её жителей.

Самые активные участники проекта «Караван искусств» были удостоены Благодарственных писем Депутата ГД Алёны Аршиновой. Среди них руководитель МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района Светлана Васильева.

В завершении мероприятия руководители Домов культуры познакомились с выставкой «Парижский Улей глазами Маревны» и порисовали на мастер-классе «Деревенский пейзаж».

Праздничная встреча завершилась обменом экспозиций, которые в ближайшие дни откроются в 21 ДК во всех муниципальных районах Чувашии. В день своего рождения «Радуга» продолжает передавать эстафету красоты районным учреждениям культуры.

Из книги отзывов: «Хочется выразить огромное уважение всем сотрудникам за подаренные нам минуты счастья. Как прекрасно соприкоснуться с искусством с вашей помощью! Спасибо всем вам! Козловский район».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района