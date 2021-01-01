Новости » Девятое заседание Собрания депутатов Красноармейского района седьмого созыва

23 марта 2021 года состоялось очередное заседание Собрания депутатов Красноармейского района под председательством главы Красноармейского района В.И. Петрова, на котором депутаты решили выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Красноармейского района Чувашской Республики, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики, с административным центром в селе Красноармейское.

В заседании приняли участие глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов, начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики администрации Главы Чувашской Республики Сергей Николаевич Тарасов, консультанты отдела Анатолий Борисович Алексеев, Александр Николаевич Юрков, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации района.

В своем выступлении С.Н. Тарасов обозначил позицию органов власти Чувашской Республики по вопросу о преобразовании муниципальных образований Чувашской Республики, дал подробное описание процесса преобразования, перечислил положительные стороны введения одноуровневой системы местного самоуправления. Сергей Николаевич также объявил, что на региональном уровне принято решение реализовать пилотные проекты по преобразованию двух муниципальных образований – Красноармейского и Шумерлинского районов.

На собрании также выступил глава администрации района Александр Николаевич Кузнецов.

Для учета мнения населения района собранием депутатов принято решение вынести на публичные слушания вопрос о преобразовании муниципальных образований путем объединения всех сельских поселений, входящих в состав Красноармейского района Чувашской Республики.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о представлениях к награждениям.

По всем вопросам были приняты единогласные решения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района