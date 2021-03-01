Для его названия авторы произведения позаимствовали первые строки стихотворения Николая Майорова «Здесь не сшибались в битве брони…».

К слову, создали мультипликационный фильм воспитанники и педагоги детского сада №7 «Солнечный город» Цивильского района. На базе этого дошкольного учреждения с 2019 года действует мультстудия «Смайлик», где сейчас обучаются 15 детей под руководством воспитателя Елены Григорьевой. На счету юных мультипликаторов более 10 анимационных работ, две из них уже снискали славу на всероссийских конкурсах – это «Звездные братья» и «Чувашская легенда о мироздании».

Идея создания мультфильма о строителях рубежей обороны возникла у педагогов детского сада, когда Глава Чувашии Олег Николаев объявил 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В основе сюжета рассказ мальчика, который в те далекие годы помогал маме рыть окопы, дожил до наших дней и теперь каждый раз, когда участвует в параде Победы, вспоминает этот тяжелый период своей жизни.

В создании мультфильма принимала участвовала вся команда студии. Дети из подготовительной группы рисовали объекты мультфильма, проводили съемку и озвучивание. Ребята из средних групп тоже рисовали персонажей, а также закрашивали фон и передвигали героев сюжета при съемке.

Ранее мы писали о том, что, архитектор Константин Фомин стал автором лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». В интервью ИА «Чувашинформ» он рассказал, что его вдохновляют подвиги деда.