АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашии создан мультфильм, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

11:25 24 марта 2021 г.

 

Для его названия авторы произведения позаимствовали первые строки стихотворения Николая Майорова «Здесь не сшибались в битве брони…».

К слову, создали мультипликационный фильм воспитанники и педагоги детского сада №7 «Солнечный город» Цивильского района. На базе этого дошкольного учреждения с 2019 года действует мультстудия «Смайлик», где сейчас обучаются 15 детей под руководством воспитателя Елены Григорьевой. На счету юных мультипликаторов более 10 анимационных работ, две из них уже снискали славу на всероссийских конкурсах – это «Звездные братья» и «Чувашская легенда о мироздании».

Идея создания мультфильма о строителях рубежей обороны возникла у педагогов детского сада, когда Глава Чувашии Олег Николаев объявил 2021 год Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

В основе сюжета рассказ мальчика, который в те далекие годы помогал маме рыть окопы, дожил до наших дней и теперь каждый раз, когда участвует в параде Победы, вспоминает этот тяжелый период своей жизни.

В создании мультфильма принимала участвовала вся команда студии. Дети из подготовительной группы рисовали объекты мультфильма, проводили съемку и озвучивание. Ребята из средних групп тоже рисовали персонажей, а также закрашивали фон и передвигали героев сюжета при съемке.

Ранее мы писали о том, что, архитектор Константин Фомин стал автором лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». В интервью ИА «Чувашинформ» он рассказал, что его вдохновляют подвиги деда.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика