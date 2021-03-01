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Новости » Новый инфекционный корпус станет частью проекта по строительству Республиканской клинической больницы

11:24 24 марта 2021 г.

 

На итоговом заседании Коллегии Минздрава Чувашии министр Владимир Степанов отметил, что система здравоохранения ответила на вызов эпидемии коронавируса достойно. И самый важный результат – это то, что на сегодняшний день выздоровело уже 20 тысяч человек из более 22 тысяч заболевших. Однако, также, как и в стране, пандемия более остро обозначила проблемы.

«Сегодня просто крайне необходимо строительство нового инфекционного стационара, отвечающего современным условиям оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе с особо опасными инфекциями», – подчеркнул Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету республики поставил эту задачу перед здравоохранением региона, и со следующего года начнется строительство инфекционного корпуса новой современной многопрофильной Республиканской клинической больницы.

Ранее мы писали о том, что на базе больниц в Новочебоксарске и Шумерле на будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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