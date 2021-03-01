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Новости » В 2021 году в Чебоксарах отремонтируют и благоустроят 112 дворовых территорий

11:23 24 марта 2021 г.

 

На выполнение данных работ предусмотрено 358 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков в ходе подведения итогов социально-экономического развития столицы республики.

Также в этом году в Чебоксарах запланировано благоустройство сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща».

Напомним, в ходе прошедшей недавно прямой линии в соцсетях Глава республики Олег Николаев высказался о проекте по благоустройству малых рек столицы Чувашии. Руководитель региона отметил, что проект, работы по которому начались еще в прошлом году, интересен республике, городу, жителям.

«Он позволит не только преобразить территории вдоль малых рек столицы, но и создать благоустроенные пространства, которые свяжут районы города, — отметил Олег Николаев. — Мы ожидаем, что вслед за благоустройством на данных территориях будут появляться предприятия общественного питания и сферы услуг».

Ранее мы писали о том, что Олег Николаев и Виталий Мутко обсудят разработку мастер-плана развития столицы Чувашии.

Фото: cap.ru

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