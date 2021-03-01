АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Большинство жителей Чувашии высказались за прямые выборы глав и глав администраций в одном лице

08:15 24 марта 2021 г.

 

Об этом 23 марта на совещании в Доме Правительства сообщила председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова.

«Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводились общественные обсуждения, следует отметить, что большинство участников высказались за выборность главы города и главы администрации в одном лице. Они считают это более демократичным», – заявила она.

За выборность главы города и главы администрации в одном лице единогласно высказались жители десяти муниципалитетов: Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского и Янтиковского районов.

Напомним, что на данный момент в Чувашии действует «двухглавая» система местного самоуправления: муниципалитетами управляют главы муниципальных образований и сити-менеджеры (главы администраций). Причем первых выбирают из своего состава избранные депутаты местных собраний, а второго — назначают по итогам конкурсных процедур.

Дискуссия о необходимости введения на территории республики новой системы организации местного самоуправления в части совмещения должностей главы муниципального образования и главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования, который будет избираться на прямых выборах жителями, проводилась при содействии Общественной палаты Чувашской Республики.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев уже не раз говорил, что вопрос с прямыми выборами в муниципалитетах должны решать жители Чувашии.

 

Фото: Василий Кузьмин, "Хыпар"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика