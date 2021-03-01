Об этом 23 марта на совещании в Доме Правительства сообщила председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова.

«Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводились общественные обсуждения, следует отметить, что большинство участников высказались за выборность главы города и главы администрации в одном лице. Они считают это более демократичным», – заявила она.

За выборность главы города и главы администрации в одном лице единогласно высказались жители десяти муниципалитетов: Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского и Янтиковского районов.

Напомним, что на данный момент в Чувашии действует «двухглавая» система местного самоуправления: муниципалитетами управляют главы муниципальных образований и сити-менеджеры (главы администраций). Причем первых выбирают из своего состава избранные депутаты местных собраний, а второго — назначают по итогам конкурсных процедур.

Дискуссия о необходимости введения на территории республики новой системы организации местного самоуправления в части совмещения должностей главы муниципального образования и главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования, который будет избираться на прямых выборах жителями, проводилась при содействии Общественной палаты Чувашской Республики.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев уже не раз говорил, что вопрос с прямыми выборами в муниципалитетах должны решать жители Чувашии.

Фото: Василий Кузьмин, "Хыпар"