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Новости » На федеральных дорогах в Чувашии ликвидировали свыше 1000 квадратных метров ям

15:38 23 марта 2021 г.

 

Ямочный ремонт

В Чувашии стартовал сезон ямочного ремонта, сообщают в региональном Минтрансе. Перепады температуры весной способствуют наиболее интенсивному разрушению дорожного покрытия. Для поддержания дорог в удовлетворительном состоянии в республике начали ямочный ремонт проезжей части с применением холодного и литого асфальтобетона.

На республиканских дорогах подрядные организации ООО «Воддорстрой» и ООО «Дортех» ведут работы по удалению снега с обочин и откосов, с водосборных лотков на подходах к мостам, по очистке водоотводных канав, отверстий водопропускных труб от снега и наледи. Принимаются меры по предотвращению размыва русел и труб.

Для этого сформировано 17 передвижных бригад, в составе которых задействовано 11 автогрейдеров, 14 экскаваторов и 112 дорожных рабочих. На сегодня очищено 312 водопропускных труб из 220, ликвидированы ямы на площади более 300 кв. м.

На федеральных дорогах на территории Чувашии двумя подрядными организациями (ООО «Воддорстрой» и ОАО «ДЭП № 139») оперативно ликвидировано уже более 1000 кв. м. дорожных ям.

В Чебоксарах работы по ямочному ремонту городских дорог организованы посменно, в том числе и в выходные дни. По последним данным, в порядок приведено более 800 кв. м. В остальных городах и районах работы планируют начать в ближайшее время.

«Ямочный ремонт – это вынужденная мера, которая направлена на устранение аварийности и является незаменимым элементом содержания автодорог в весенний сезон. Необходимо до первого апреля завершить работы по ликвидации дефектов дорожного полотна», – поручил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Ранее мы писали о том, что дорогу на Лапсарском проезде разравняют грейдерами.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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