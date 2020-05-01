Такие данные 23 марта на расширенном заседании коллегии Минздрава Чувашии озвучил министр Владимир Степанов.

«Ковид сыграл свою роль в росте смертности населения в прошлом году. Это 877 потерянных жизней. Преобладающее большинство из них – пациенты, имеющие хронические заболевания, которые составляют до 90% всех умерших. В свою очередь, лица пожилого возраста в их числе составляют более 80%», – отметил министр здравоохранения Чувашской Республики.

Общая смертность в республике по итогам 2020 года выросла на 24,2%. Основной причиной смерти послужили болезни системы кровообращения – смертность от них выросла на 18,5%.

При этом, по словам главы республиканского Минздрава, в прошлом году удалось не просто удержать, а снизить показатель смертности от онкологических заболеваний (-0,7%). Кроме того, по итогам 2020 года Чувашия отмечена, как регион с самой низкой младенческой смертностью в России.

Ранее мы писали о том, что цены на лекарства в республике растут медленнее, чем в среднем по стране.