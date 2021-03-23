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Новости » Для медиков Чувашии закупят 130 новых автомобилей

15:37 23 марта 2021 г.

Об этом 23 марта сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

«В помощь врачам будет закуплено еще 130 полноприводных автомобилей для перевозки пациентов и медицинских работников, а также для доставки лабораторных материалов и лекарственных препаратов пациентам в труднодоступные населенные пункты», – заявил руководитель Минздрава.

Медицинские организации обеспечиваются автомобилями отечественного производства. Это санитарный транспорт на базе LADA «Ларгус», УАЗ «Патриот», LADA «Нива», ГАЗ «Газель NEXT».

Напомним, в прошлом году для нужд медицинских работников на средства республиканского бюджета было закуплено 53 автомобиля. 

Фото: cap.ru

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