Новости » Глава Чувашии назвал кадровый вопрос ключевым для развития отрасли здравоохранения в республике

15:36 23 марта 2021 г.
На итоговом заседании коллегии Минздрава Чувашии 23 марта Глава региона Олег Николаев отметил, что отрасль здравоохранения развивается динамично, но важно целенаправленно двигаться для решения имеющихся проблем. Одна из них – это острая нехватка кадровых ресурсов. По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, наиболее дефицитными специальностями в республике сегодня являются педиатры, врачи общей практики, анестезиологи и хирурги.
«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы, в первую очередь, решить вопросы кадрового обеспечения в отрасли здравоохранения. Потому что можно закупать хорошее оборудование, строить новые поликлиники и ФАПы, но если там не будет хватать специалистов, болеющих душой за свое дело, от этой работы будет очень мало толку», – сказал Олег Николаев.
Руководитель региона добавил, что важной Правительства республики является задача развития мер поддержки медицинских работников, в особенности тех, кто готов работать на селе.
Так, в прошлом году в республике для ряда категорий граждан, в том числе медработников, по решению Главы республики была снижена процентная ставка по сельской ипотеке.
Фото: cap.ru