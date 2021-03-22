В настоящее время есть огромное количество методов исследования коров на стельность.

Прежде чем разобраться, как определить беременна ли корова, необходимо понимать суть всего процесса. Половой цикл длится примерно 3 недели. За них организм коровы перестраивается и готовится к зачатию. Первая стадия называется стадия охоты. Она длится около 12-18 часов, в течение которых корова отказывается от еды, много пьет, ведет себя беспокойно и становится неуправляемой. Затем идет стадия течки и овуляции, когда созревший фолликул отделяется от яичника. При этом из органов выделяется большое количество слизи, повисая на хвосте, вульва опухает и краснеет. Срок течения беременности может быть от 270-300 дней.

После осеменения коровы на 2-3 сутки можно наблюдать как выделилась прозрачная или желтоватая слизь. Она указывает, что яйцеклетка закрепилась в матке. Если осеменение проведено не вовремя появляется кровянистая слизь на второй день после осеменения. В этом случае вероятность стельности минимальная.

После того как корова обгулялась и наступила стадия беременности, животное становиться более спокойным, возвращается хороший аппетит, не приходит заново в охоту через 18-21 день. Шерсть у стельной коровы гладкая, блестящая.

Для того чтобы определить стельность коровы можно применять экспресс- тесты с добавлением мочи во флакон. Необходимо следовать инструкции. Точный результат можно получить не раньше двадцать третьего дня после осеменения.

Еще есть народные методы определения стельности коров. Капля молока опускается при помощи пипетки в стакан с водой. Если корова стельная, происходит растворение молока, если нет - то образуется «оболочка»

Существует метод при помощи спирта. Необходимо налить по 5 мл парного молока и спирта, затем встряхнуть, и молоко беременной коровы свернется в течении 5 минут, а у нестельной примерно через 40 минут.

Диагностика беременности коров путем пальпации возможна после 4го месяца стельности. Одну руку кладут на спину коровы, другой надавливают на место, которое располагается ниже голодной ямки на 45 см. Делают 3-5 надавливаний и останавливаются. Чтобы прощупать теленка, руку нельзя отводить. Спустя непродолжительное время человек сможет ощутить ответные толчки. Еще есть наблюдения, при надавливании по позвоночнику стельная корова не сгибается, а не стельная согнется.

Ветеринарные врачи обычно диагностируют беременность ректально, также сейчас можно сделать УЗИ и определить беременность и ее срок.

К 7 месяцам стельности у коров уменьшается удой и меняется вкус молока. Корову отправляют в запуск, хозяйка ждет благополучного отела.

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