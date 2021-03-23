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Новости » В заповеднике «Присурский» обнаружено трудно уловимое животное

13:01 23 марта 2021 г.

 

В заповеднике «Присурский» обнаружено трудно уловимое животное

Природа богата самыми разнообразными существами. Некоторые из них все время «на виду», другие встречаются редко или знакомы только тем, кто специально ими интересуется. Хотя брюхоресничные черви – обычные обитатели водоемов суши, мало кто даже из гидробиологов их встречал, поскольку необходимы специальные методы для их поимки.

Водные объекты заповедника «Присурский» и его охранной зоны изучаются регулярно, даже зимой – в такой, казалось бы, неподходящий период. Это позволяет делать все новые интересные находки. Исследование подледной фауны озера Большое Щучье – тому подтверждение. В пробах из озера удалось найти, а затем понаблюдать за таким трудно уловимым животным как гастротриха.

Брюхоресничные черви (гастротрихи) (Gastrotricha) – наименее изученная группа пресноводных беспозвоночных. Это класс первичнополостных червей. В мировой фауне в пресных водах насчитывается лишь около 250 видов (морских около 350 видов).

У большинства видов форма тела слегка уплощенная червеобразная или бутылевидная. Визуально можно выделить расширенную головную часть с расположенными на ее конце осязательными сенсиллами (щетинками) и обонятельными ямками у основания, узкую переходную часть («шея») и широкое «туловище». В целом, строение кожных покровов представляет собой нечто переходное между ресничным кожным эпителием коловраток и кутикулярными покровами нематод, поэтому использующиеся для передвижения реснички располагаются только на брюшной стороне. Тело у большинства покрыто кутикулой, на которой располагаются чешуйки. Чешуйки могут быть гладкими или имеющими ребра и шипы (прикрепительные трубочки). Шипы бывают ярко окрашены. На заднем конце тела может располагаться хвостовая вилочка с прикрепительными трубочками с клейкими железами.

Обитают гастротрихи в поверхностных слоях донных отложений, на поверхности водных растений, часто на сфагновых мхах. Предпочитают богатые детритом донные отложения, которые весьма характерны для озер охранной зоны заповедника «Присурский»; избегают тонкодисперсные илы. Особое строение кутикулярного кожного покрова, который несет на себе шипы, вероятно, способствует передвижению не только по поверхности рыхлых донных отложений, но и между частичками субстрата.

Как показали исследования донных отложений, проведенные сотрудниками заповедника «Присурский» совместно с коллегами из Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, в литорали озера Большое Щучье преобладают песчанистые илы и менее плотные отложения по сравнению с другими озерами охранной зоны.

Питаются гастротрихи одноклеточными водорослями и другими микроорганизмами. Часто становятся хозяевами эндопаразитических эвгленовых жгутиконосцев, населяющих их желудочно-кишечный тракт.



 Заповедник «Присурский»
 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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