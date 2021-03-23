Природа богата самыми разнообразными существами. Некоторые из них все время «на виду», другие встречаются редко или знакомы только тем, кто специально ими интересуется. Хотя брюхоресничные черви – обычные обитатели водоемов суши, мало кто даже из гидробиологов их встречал, поскольку необходимы специальные методы для их поимки.



Водные объекты заповедника «Присурский» и его охранной зоны изучаются регулярно, даже зимой – в такой, казалось бы, неподходящий период. Это позволяет делать все новые интересные находки. Исследование подледной фауны озера Большое Щучье – тому подтверждение. В пробах из озера удалось найти, а затем понаблюдать за таким трудно уловимым животным как гастротриха.



Брюхоресничные черви (гастротрихи) (Gastrotricha) – наименее изученная группа пресноводных беспозвоночных. Это класс первичнополостных червей. В мировой фауне в пресных водах насчитывается лишь около 250 видов (морских около 350 видов).



У большинства видов форма тела слегка уплощенная червеобразная или бутылевидная. Визуально можно выделить расширенную головную часть с расположенными на ее конце осязательными сенсиллами (щетинками) и обонятельными ямками у основания, узкую переходную часть («шея») и широкое «туловище». В целом, строение кожных покровов представляет собой нечто переходное между ресничным кожным эпителием коловраток и кутикулярными покровами нематод, поэтому использующиеся для передвижения реснички располагаются только на брюшной стороне. Тело у большинства покрыто кутикулой, на которой располагаются чешуйки. Чешуйки могут быть гладкими или имеющими ребра и шипы (прикрепительные трубочки). Шипы бывают ярко окрашены. На заднем конце тела может располагаться хвостовая вилочка с прикрепительными трубочками с клейкими железами.



Обитают гастротрихи в поверхностных слоях донных отложений, на поверхности водных растений, часто на сфагновых мхах. Предпочитают богатые детритом донные отложения, которые весьма характерны для озер охранной зоны заповедника «Присурский»; избегают тонкодисперсные илы. Особое строение кутикулярного кожного покрова, который несет на себе шипы, вероятно, способствует передвижению не только по поверхности рыхлых донных отложений, но и между частичками субстрата.



Как показали исследования донных отложений, проведенные сотрудниками заповедника «Присурский» совместно с коллегами из Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, в литорали озера Большое Щучье преобладают песчанистые илы и менее плотные отложения по сравнению с другими озерами охранной зоны.



Питаются гастротрихи одноклеточными водорослями и другими микроорганизмами. Часто становятся хозяевами эндопаразитических эвгленовых жгутиконосцев, населяющих их желудочно-кишечный тракт.



Первоисточник: Заповедник «Присурский» Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"