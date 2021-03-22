В России разработали интерактивный экологический урок для школьников «Приключения электроники». Урок предназначен для учащихся всех возрастов с 1 по 11 классы и призван научить подрастающее поколение бережнее относиться к своим гаджетам и утилизировать их без вреда природе.

Провести урок могут учителя, родители или волонтеры во всех школах страны. Для этого не требуется предварительной подготовки, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте приключенияэлектроники.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из двух возрастных категорий: начальной школы или 5-11 классов. Урок «Приключения электроники» можно гармонично вписать в учебный план широкого спектра гуманитарных и естественно-научных предметов, что позволит выполнить рекомендации ФГОС по экологическому компоненту школьной программы.

Благодаря уроку учащиеся научатся бережнее относиться к своим гаджетам, узнают, как много ресурсов необходимо для создания техники и электроники, и поймут, как правильно заботиться об устройствах, чтобы они прослужили как можно дольше. Урок также научит школьников ответственно обращаться с неисправной техникой. Они разберутся, чем опасно попадание электроприборов на свалку, и в чем польза альтернативной судьбы гаджетов - их переработки - для людей и природы .

Комплект материалов включает методический гид и видеоролик с инструкцией по подготовке и проведению урока, анимированную презентацию, игровые материалы и карманные книжки-памятки, в которые ученики запишут самые важные мысли занятия.

«Урок научит ребят ценить те гаджеты, которые у них уже есть, а также рационально подходить к выбору и покупке новых. Когда приборы отслужат свое, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Благодаря уроку ребята научатся не только ответственно обращаться с техникой, но и работать в команде, формулировать, выражать и отстаивать свое мнение и применять творческий подход в решении учебных и жизненных задач. Надеемся, что увлекательный формат занятия не оставит равнодушным ни одного ребенка в классе», - отмечает Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф.

Учителя, которые проведут урок «Приключения электроники» и отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам занятия, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

В поддержку экоурока пройдет серия просветительских вебинаров для педагогов и волонтеров про обращение с электронными отходами или ненужной техникой.

Справочно:

По данным отчёта «The Global E-Waste Monitor 2020» в 2019 году в мире образовалось более 53,6 млн тонн электронных отходов, и только 17,4% этого объёма было отправлено на переработку. По оценкам экспертов, электронные отходы составляют около 2% объёма твёрдых отходов в мире и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Материалы, содержащиеся в технике, при безопасной переработке могут быть возвращены в экономику в среднем на 50-80%, а в некоторых случаях глубина переработки может достигать 95%, однако значительное количество людей выбрасывает технику на обычные свалки.

Контактная информация:

Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф. Тел.: 8 (915)-370-9200. Email: a.gorshkova@eca-planet.com