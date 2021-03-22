АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В России появился интерактивный урок по утилизации электронных отходов

12:59 23 марта 2021 г.

 

В России появился интерактивный урок по утилизации электронных отходов

В России разработали интерактивный экологический урок для школьников «Приключения электроники». Урок предназначен для учащихся всех возрастов с 1 по 11 классы и призван научить подрастающее поколение бережнее относиться к своим гаджетам и утилизировать их без вреда природе.  

Провести урок могут учителя, родители или волонтеры во всех школах страны. Для этого не требуется предварительной подготовки, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте приключенияэлектроники.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из двух возрастных категорий: начальной школы или 5-11 классов. Урок «Приключения электроники» можно гармонично вписать в учебный план широкого спектра гуманитарных и естественно-научных предметов, что позволит выполнить рекомендации ФГОС по экологическому компоненту школьной программы.

Благодаря уроку учащиеся научатся бережнее относиться к своим гаджетам, узнают, как много ресурсов необходимо для создания техники и электроники, и поймут, как правильно заботиться об устройствах, чтобы они прослужили как можно дольше. Урок также научит школьников ответственно обращаться с неисправной техникой. Они разберутся, чем опасно попадание электроприборов на свалку, и в чем польза альтернативной судьбы гаджетов - их переработки - для людей и природы . 

Комплект материалов включает методический гид и видеоролик с инструкцией по подготовке и проведению урока, анимированную презентацию, игровые материалы и карманные книжки-памятки, в которые ученики запишут самые важные мысли занятия.  

«Урок научит ребят ценить те гаджеты, которые у них уже есть, а также рационально подходить к выбору и покупке новых. Когда приборы отслужат свое, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Благодаря уроку ребята научатся не только ответственно обращаться с техникой, но и работать в команде, формулировать, выражать и отстаивать свое мнение и применять творческий подход в решении учебных и жизненных задач. Надеемся, что увлекательный формат занятия не оставит равнодушным ни одного ребенка в классе», - отмечает Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф.

Учителя, которые проведут урок «Приключения электроники» и отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам занятия, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

В поддержку экоурока пройдет серия просветительских вебинаров для педагогов и волонтеров про обращение с электронными отходами или ненужной техникой. 

Справочно:
По данным отчёта «The Global E-Waste Monitor 2020» в 2019 году в мире образовалось более 53,6 млн тонн электронных отходов, и только 17,4% этого объёма было отправлено на переработку. По оценкам экспертов, электронные отходы составляют около 2% объёма твёрдых отходов в мире и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Материалы, содержащиеся в технике, при безопасной переработке могут быть возвращены в экономику в среднем на 50-80%, а в некоторых случаях глубина переработки может достигать 95%, однако значительное количество людей выбрасывает технику на обычные свалки.

Контактная информация:

Анна Горшкова, координатор проекта Экокласс.рф. Тел.: 8 (915)-370-9200. Email: a.gorshkova@eca-planet.com



 Зеленое движение России ЭКА
22 марта 2021
12:01
 
Распечатать
Поделиться
© 2000 - 2021. Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика