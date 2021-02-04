Новости » В Чувашии проведут фестиваль творческих работ, посвященных подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

22 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание организационного комитета по проведению Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

С докладом о ходе исполнения плана основных мероприятий выступила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Она отметила, что в республике ведется работа по созданию документальных и художественных фильмов. В театрах республики идут репетиции новых спектаклей, посвященных историческим событиям тех лет, в музеях проводится акция «Строители холодных рубежей», направленная на сохранение памяти о подвиге в тылу.

В июне в Чувашии запланировано проведение межрегиональной научно-практической конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – трудовой подвиг народов Поволжья». На данный момент на участие в конференции поступило больше 60 заявок от учёных, исследователей, краеведов, представителей различных вузов не только из Чувашии, но и из Мордовии, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Проводится большая работа по подготовке и изданию книг и сборников, посвященных трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей. Так, в начале апреля состоится презентация научно-популярного издания «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Книга, над которой работала группа известных историков республики, будет издана тиражом 1000 экземпляров.

Руководитель Минкультуры Чувашии также сообщила, что по поручению Главы Чувашии выйдет дополнительный тираж сборника воспоминаний «Строители безмолвных рубежей», презентация которого состоялась в начале февраля. Средства на доиздание книги выделили депутаты Госсовета Чувашии и Чебоксарского городского Собрания депутатов.

«Несомненно, радует широкая и набирающая обороты активность муниципальных образований. Причем по различным направлениям плана основных мероприятий: это и фильмы, и мультипликационные фильмы, это другие различные интерактивные проекты, которые демонстрируют трудовой подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны. Все это очень важно не только фиксировать, но и развивать», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона выступил с инициативой провести в республике фестиваль короткометражных фильмов, посвященных теме строительства оборонительных рубежей. Напомним, что в республике проходит конкурс видео по данной исторической теме.

Кроме того, Глава республики предложил привлечь к реализации различных проектов, в том числе направленных на сохранение памяти о подвиге чувашского народа в годы войны, благотворительные организации, в частности – Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ».

Участники заседания также обсудили вопросы строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе и наполнения единого информационного ресурса сурскийрубеж.рф.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики