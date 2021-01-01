Новости » Олег Николаев провел совещание по вопросам водоснабжения и водоотведения в республике

22 марта Олег Николаев посетил Новочебоксарск, где ознакомился с ходом рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника №5 ГУП «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии и провел совещание по развитию систем водоснабжения и водоотведения в республике.

Одним из основных вопросов повестки стали направления развития систем водоснабжения и водоотведения. Всего в нынешнем году в Чувашии в этой сфере будут построены и реконструированы 99 объектов. Проекты отобраны по итогам конкурса, на их реализацию в бюджете республики предусмотрено 100 млн рублей.

«Планируется начать строительство ливневки в микрорайоне «Липовский» Новочебоксарска, канализации в селе Янтиково, привести в нормативное состояние сети в селе Шихазаны, разработать проектно-сметную документацию на модернизацию системы водоотведения городов Ядрина, Мариинского Посада, Цивильска и села Красные Четаи. В планах - завершение строительства водовода в селе Порецкое», - отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

В рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» также будет дан старт строительству группового водовода южных районов республики.

Основой системы качественного водоснабжения в республике должны стать типовые проекты. «Чтобы наши предприятия нормально функционировали, мы должны иметь четкую стратегию их деятельности, которая подразумевает адекватное обоснование всех экономических затрат», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Для участия в федеральных программах важно уже на уровне планирования иметь понятную программу развития, а главное технологии и инструменты их реализации. «Для этого мы должны вырабатывать типовые решения, типовые технологии», - подчеркнул руководитель региона.

Пилотным проектом в рамках страны станет реконструкция шламонакопителей ГУП «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии.

«Проект пилотный, поэтому при его реализации подрядной организации необходимо фиксировать все нюансы, в том числе и проблемные моменты, которые требуют дополнительных финансовых вложений, - отметил Глава республики Олег Николаев. - Это даст нам возможность вести переговоры с федеральным центром на предмет возмещения дополнительных, но при этом обоснованных затрат».

Отметим, проект реконструкции шламонакопителей БОС в Новочебоксарске является уникальным на территории России. Возводится абсолютно новая технологическая линия - третья очередь биологических очистных сооружений. Она строится взамен морально и технологически устаревшей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.