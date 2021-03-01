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Новости » Постановка Мориса Яклашкина «Посвящается строителям рубежей…» гастролирует по Чувашии

10:20 23 марта 2021 г.

 

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла выступает в районах республики с концертной программой, посвященной Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в Минкультуры Чувашия.

Зрители в Комсомольском, Моргаушском, Янтиковском и Мариинско-Посадском районах уже «окунулись» в эпоху военных лет через произведения композиторов, которые в полной мере отразили все тяготы и трудности того времени.

Концерт «Посвящается строителям рубежей…» в исполнении артистов Симфонической капеллы представляет собой хронику военных лет через патриотические произведения известных композиторов. Отрывает концертную программу Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Так же в программе «Вставайте, люди русские» С. Прокофьева, чувашская народная песня в обработке Ивана Дмитриева «За неспелой ягодой» («Пиçнě пиçмен çырлашăн») и другие.

«8 апреля Чувашская государственная академическая симфоническая капелла поедет с концертной программой в Ядрин, 12 апреля мы выступим в Шумерле, а 16 апреля планируем посетить Алатырь», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер, народный артист РФ Морис Яклашкин.

Ранее мы писали о том, что творческие работы, посвященные Сурскому рубежу, будут представлены в формате фестиваля.

Фото: из группы «ВКонтакте» Чувашской симфонической капеллы

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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