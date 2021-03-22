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Новости » Более 100 историй участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей собраны на сайте сурскийрубеж.рф

10:16 23 марта 2021 г.

 

Более 100 историй участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей собраны на сайте сурскийрубеж.рф

О ходе работ по наполнению интернет-ресурса, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, доложила 22 марта на оргкомитете министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Как отметила руководитель ведомства, сегодня сайт сурскийрубеж.рф  - в топе поисковых систем, в том числе Яндекс и Google. Количество посетителей за текущий год превысило 7,5 тысяч. «За эти месяцы нам удалось значительно преобразить сайт, сделать его современным и интересным как для молодежи, так и для старшего поколения», - указала она.

Пользователям ресурса доступна подробная историческая справка о подвиге тыловиков, дополненная интерактивными элементами, архивные документы, классифицированные по типу для облегчения поиска.

Кристина Майнина представила членам оргкомитета новый раздел на сайте под названием «Глазами детей»«Он погружает пользователей в детские фантазии о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, - пояснила она. - Здесь выложены сочинения и рисунки школьников о подвиге строителей линий обороны, а также видеоролик с рассказами ребят».

Особый отклик среди жителей Чувашии, по словам министра, получил раздел «Герои» - его пользователи сайта посещают чаще всего. Сюда выкладываются истории об участниках строительства линий обороны и их фотографии. Истории пишут сами жители республики на основе воспоминаний своих родных и близких, загружают их на сайт, заполнив специальную форму. Для удобства поиска герои выложены в алфавитном порядке. Сейчас на сайте выложено уже более 100 историй.

Также министр рассказала про разделы «Медиа», где собраны новости, публикации, видео и фотоматериалы, связанные с историческим строительством, «Символика», где пользователи могут скачать в графическом формате официальный логотип Сурского рубежа.

В завершение своего выступления Кристина Майнина проанонсировала создание на сайте сурскийрубеж.рф нового раздела «Герои трудовой доблести»: «Здесь мы разместим информацию о предстоящем 9 мая шествии наших героев-тыловиков, а также установим счетчик, нажав на который, жители республики подтвердят свое намерение выйти на парад в составе колонны и почтить тем самым память своих родных и близких тружениках тыла».



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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