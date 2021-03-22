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Новости » Выйдет дополнительный тираж книги «Строителям безмолвных рубежей»

10:15 23 марта 2021 г.

 

Выйдет дополнительный тираж книги «Строителям безмолвных рубежей»

Об этом сегодня, 22 марта, на заседании оргкомитета по проведению Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Меценатов нашли среди народных избранников.

«Дополнительный тираж книги будет подготовлен в апреле благодаря поддержке депутатов Николая Николаева, Юрия Попова, Олега Кортунова, Николая Владимирова и Виктора Горбунова. Благодаря их средствам тысячный тираж будет доведен до наших школ в течение следующего месяца», – сообщила Светлана Каликова.

Напомним, презентация сборника воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей состоялась 4 февраля. Книга стала итогом реализации проекта управления образования администрации города Чебоксары и Союза женщин Чувашии «Героические страницы Сурского рубежа». В рамках проекта было собрано около ста воспоминаний участников строительства. Учитывая большую историческую ценность издания, Глава Чувашии Олег Николаев поручил выпустить дополнительный тираж книги.

Ранее сообщалось, что в республике выпустили книгу о Сурском и Казанском оборонительных рубежах для слабовидящих читателей.



 Чувашинформ

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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