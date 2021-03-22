22 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное еженедельное совещание в Доме Правительства.

Обсудили вопросы содержания автомобильных дорог.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов проинформировал, что с наступлением весны дорожно-эксплуатационные организации приступили к ямочному ремонту проезжей части с применением холодного и литого асфальтобетона.

Дорожники удаляют снег с обочин и откосов, с водосборных лотков на подходах к мостам, очищают водоотводные канавы, отверстия водопропускных труб от снега и наледи.

Чтобы обеспечить сохранность автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий, с 22 марта по 20 апреля будет введено временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения. В Чебоксары ограничение будет действовать с 25 марта по 23 апреля, в Новочебоксарске – с 1 апреля по 30 апреля.

Глава республики Олег Николаев обратил внимание на останавливающиеся на длительное время большегрузные автомобили на территории городов. «Стоят машины на первой полосе, которой чаще пользуется общественный автотранспорт. Это отрицательно сказывается на трафике, затрудняет транспортное обслуживание населения. Крупногабаритные машины, припаркованные на обочине, часто мешают проезду. Они не видны издалека в ночное время суток и могут стать причиной аварии», – сказал он.

Руководитель региона подчеркнул, что необходимо организовать системную работу по логистике грузовых перевозок. В случае разрешения проблемы менее болезненно будет проходить и весенний период, когда приходится вводить временные ограничения движения на автомобильных дорогах.

И.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова представила итоги мониторинга цен на продовольственные товары по сравнению с ценами на конец 2020 года.

Отмечено, что среди социально значимых продовольственных товаров произошло снижение цен на молоко, соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Оставались стабильными цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

«Стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия способствовали принятые решения о компенсации производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат», – отметила Надежда Столярова.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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