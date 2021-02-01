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Новости » Творческие работы, посвященные Сурскому рубежу, будут представлены в формате фестиваля

16:46 22 марта 2021 г.

 

Глава Чувашии Олег Николаев на заседании оргкомитета по проведению Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, предложил провести фестиваль короткометражных фильмов.

«Радует широкая и набирающая обороты активность муниципальных образований. Причем по различным направлениям плана основных мероприятий: это и фильмы, и мультипликационные фильмы, это различные интерактивные проекты, которые показывают трудовой подвиг наших родных в годы Великой Отечественной войны. Все эти инициативы важно развивать. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность проведения фестиваля фильмов, которые снимают наши муниципальные образования», – отметил руководитель региона.

По словам Олега Николаева, в рамках фестиваля следует поощрить тех, кто подошел к работе наиболее творчески. Короткометражные видео также планируют транслировать в эфире Национального телевидения Чувашии.

Напомним, что о старте конкурса короткометражных видео, посвященных подвигу строителей оборонительных рубежей, было объявлено в прошлом месяце.

 

Фото: cap.ru

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