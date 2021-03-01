С сегодняшнего дня и до конца недели проходит ежегодный образовательный марафон – VII Неделя финансовой грамотности.

В условиях пандемии основные события проводятся в интерактивном формате на странице портала вашифинансы.рф в социальной сети ВКонтакте.

Для участников Недели предусмотрены прямые эфиры со знаменитостями, финансовыми экспертами, полезные лайфхаки, тесты и конкурсы. Каждый день Недели ориентирован на разную аудиторию, начиная с малышей и дошкольников и заканчивая взрослыми. Так, для самых юных участников Недели состоится всероссийский творческий конкурс рисунков «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Для людей с ограниченными возможностями в субботу, 27 марта, выступления будет переводить сурдопереводчик. Во время Всероссийского онлайн-урока по финансовой грамотности педагогам продемонстрируют возможности новых учебно-методических материалов, разработанных при поддержке Минфина России.

Минфин Чувашии приглашает всех принять участие в мероприятиях Недели и укрепить свое финансовое благополучие.

Фото из открытых источников