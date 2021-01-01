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Новости » Глава администрации Александр Кузнецов с начальником ОП по Красноармейскому району Александром Шуряковым обсудил развитие системы АПК «Безопасный город»

16:29 22 марта 2021 г.

Сегодня, 22 марта 2021 года, глава администрации Александр Кузнецов встретился с начальником ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», майором полиции Александром Шуряковым. В ходе рабочей встречи обсудили вопросы дальнейшего развития системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Красноармейском районе.

В 2020 году многое было сделано для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Камерами видеонаблюдения были охвачены въезды-выезды с территории района, общественные места, места скопления граждан и транспорта.

За последние 2 года в целях повышения мер безопасности во всех сельских поселениях введены в эксплуатацию 22 камеры. На 1 полугодие 2021 года запланировано установление еще 5 камер видеонаблюдения на территории Красноармейского района.

В настоящее время в дежурную часть отдела полиции по Красноармейскому району выводятся изображения с 43 камер видеонаблюдения, что обеспечивает непрерывный контроль за оперативной обстановкой в режиме реального времени. По системе АПК «Безопасный город» сотрудниками полиции отслеживаются и контролируются территории района, практически ежедневно выявляются административные правонарушения.

Слаженная работа администрации Красноармейского района и отдела полиции позволяет обеспечить безопасность населения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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