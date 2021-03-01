Особенность ограничения заключается в снижении минимального весового лимита на весенний период до 16 тонн.

Как сообщил на еженедельной планерке в Доме правительства министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения республики вводится с 22 марта по 20 апреля, в Чебоксарах – с 25 марта по 23 апреля, в Новочебоксарске – с 1 по 30 апреля.

«Сезонные ограничения для грузового транспорта – традиционная мера, нацеленная на обеспечение сохранности автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий. Содействие в части контроля будет оказывать управление МВД по Чувашии. Все средства, полученные от продажи пропусков, пойдут на восстановление дорог», – пояснил руководитель регионального Минтранса Владимир Осипов.

Для информирования автомобилистов об ограничении движения большегрузного транспорта на дорогах будут установлены специальные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Схемы размещения дорожных знаков согласованы с Госавтоинспекцией.

Вводимые ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, удобрений, топлива, семенного фонда, почты и почтовых грузов, на транспортные средства Министерства обороны РФ, а также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Напомним, что в 2021 году в нормативное состояние приведут более 360 км дорог.