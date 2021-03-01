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Новости » Цены на лекарства в Чувашии растут медленнее, чем в среднем по стране

13:41 22 марта 2021 г.

 

«Розничные и оптовые надбавки в аптечных организациях республики за 2020 год — одни из самых низких в Российской Федерации и ПФО и составляют 16,9% и 3,8% соответственно», — сообщил на еженедельном совещании Правительства республики и. о. первого заместителя министра здравоохранения Алексей Кизилов.

Основная причина увеличения стоимости лекарственных препаратов, как и прежде, рост закупочных цен производителей.

Самый значительный рост цен в 2020 году зафиксирован в ценовом сегменте до 50 руб., он составил 7,9%. В ценовых диапазонах 50-500 руб. и свыше 500 руб. рост цен составил 4,4% и 3,3% соответственно.

 

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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