13:40 22 марта 2021 г.
Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.
Напомним, 18 марта ребёнок упал с высоты 25 этажа жилого дома в Новочебоксарске. Падение смягчил припаркованный у дома автомобиль, на крышу которого упал мальчик.
Врачи борются за жизнь ребёнка. Они сделали необходимые операции, несколько дней мальчик провел в реанимации. Сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, в сознании.
Сегодня ребёнка перевели в отделение травматологии и ортопедии. С мальчиком и его родителями работают психологи.
Фото: aif.ru