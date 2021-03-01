Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

Напомним, 18 марта ребёнок упал с высоты 25 этажа жилого дома в Новочебоксарске. Падение смягчил припаркованный у дома автомобиль, на крышу которого упал мальчик.

Врачи борются за жизнь ребёнка. Они сделали необходимые операции, несколько дней мальчик провел в реанимации. Сейчас он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, в сознании.

Сегодня ребёнка перевели в отделение травматологии и ортопедии. С мальчиком и его родителями работают психологи.

Фото: aif.ru