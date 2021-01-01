Новости » На еженедельном совещании у главы администрации Красноармейского района

Сегодня, 22 марта 2021 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений администрации. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы.

А. Кузнецов еще раз подчеркнул о необходимости соблюдать санитарные нормы при вывозе ТКО. Для этого сельским поселениям надо контролировать, чтобы мусор вывозился по графику, а контейнерные площадки содержались в чистоте. Александр Николаевич поручил довести до населения об обязанности своевременной оплаты за вывоз мусора.

Глава администрации также отметил, что будет продолжена республиканская программа по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для этого главе сельского поселения поручено подготовить проекты по данному вопросу.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов дал ряд поручений руководителям структурных подразделений администрации.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"