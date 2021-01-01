Новости » На II Международном форуме-выставке «Чистая страна» представили новейшие разработки для всех направлений нацпроекта «Экология»

Самые современные мусоровозы, одна из последних моделей аппарата для приема упаковки на переработку и онлайн-экскурсия на крупнейший в Восточной Европе завод по переработке отходов. В инновационном центре Сколково открылся II Международный форум-выставка «Чистая страна». С экспозицией ознакомились вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Уже на улице гостей встречает техника для обращения с отходами: мусоровозы, бункеровозы, оборудование для мытья мусорных контейнеров. Показали Александру Козлову и первую в России модель для раздельного сбора мусора. Вся техника производится в Калуге.



Также компания презентовала собственную систему цифрового мониторинга в сфере обращения с отходами. По словам представителей - это эффективный инструмент управления и контроля выполнения территориальных схем обращения с отходами.



Еще один российский разработчик и производитель представил на выставке оборудование и платформу для мониторинга качества воздуха. Это решение позволяет видеть экологическую картину в режиме реального времени, данные с постов обновляются каждые 20 минут.



Собственные рециклинговые и производственные мощности представила еще одна российская группа компаний. В частности, уже идет работа по созданию собственной сети фандоматов – аппаратов для приема упаковки на переработку с уникальной системой умного прессования. Александру Козлову рассказали, что такое оборудование уже установлено в торговых сетях, офисах и заправочных сетях в 9 городах России.



Одна из целей федерального проекта «Чистая страна» - сформировать эффективную систему обращения с отходами, снизить экологическую нагрузку, связанную с несанкционированными мусорными полигонами, создать систему информирования о незаконных свалках. Важность этой работы отметил Президент России Владимир Путин в своем приветствии гостям и участникам форума.



«Убеждён, что мероприятия форума, его выставочные экспозиции, содержательные дискуссии и «круглые столы» будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, дадут старт запуску востребованных проектов и инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды», - говорится в приветствие Президента.