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Новости » В дни каникул учреждения культуры Чувашии подготовили интересные программы для детей

10:09 22 марта 2021 г.

 

С 22 марта у школьников республики начнутся весенние каникулы. Музеи и театры предлагают ребятам провести эти дни с пользой и приглашают их на свои мероприятия.

Множество интересных экскурсий, мастер-классов и квестов в период каникул подготовили Чувашский государственный художественный музей, Чувашский национальный музей  и его филиалы.

Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева ждет всех желающих на содержательные экскурсии, выставки и многое другое.

Чувашский театр юного зрителя в дни весенних каникул покажет сказки для детей, такие как: Музыкальная сказка «Клочки по закоулочкам», «Жила-была Сыроежка», «Белоснежка и семь гномов» и другие.

С 22 марта по 02 апреля 2021 года  Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации проводит всероссийскую акцию «Открытая Премьера», в рамках которой юные зрители смогут познакомиться с самыми новыми мультфильмами, созданными российскими анимационными студиями в 2020 году.

28 марта ДК тракторостроителей приглашает принять участие  в  городском фестиваль-конкурсе семейного творчества «На одной волне».

Ранее мы писали, что в Чувашии обсудили возможность работы детских лагерей с полной загрузкой.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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