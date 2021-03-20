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Новости » В Чувашии проходят семинары для общественных наблюдателей за выборами

10:08 22 марта 2021 г.

 

Слушателями обучающих семинаров стали руководители территориальных Штабов общественного наблюдения Чувашской Республики. В  программе курсов — отработка нештатных ситуаций на участках, вплоть до конфликтных случаев.

Как реагировать на информационные вбросы и провокации? В чём специфика проведения новых форм голосования? И как в доступной форме разъяснить приобретённые знания будущим наблюдателям? На эти и на другие вопросы спикеры дали подробные разъяснения. Большое внимание было уделено развитию коммуникативных навыков будущих наблюдателей с помощью тренингов и ролевых игр.

Уже на следующей неделе будет дан старт проведению обучающих семинаров  общественных наблюдателей в муниципалитетах республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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