10:07 22 марта 2021 г.
Специалисты корпорации обучают рабочие группы органов исполнительной власти Чувашской Республики основам бережливого производства и методике реализации проектов.
Система повышение эффективности функционала Росатома направлена на постоянное совершенствование кадров и процессов.
«Повышение производительности труда и качественный результат являются важными факторами функционала госаппарата», — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.
Ранее мы писали, что 69 госслужащих Чувашии пройдут обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации в 2021 году.
Фото: cap.ru