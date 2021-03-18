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Новости » Делегация Росатома посетила Чувашию с рабочим визитом

10:07 22 марта 2021 г.

 

Специалисты корпорации обучают рабочие группы органов исполнительной власти Чувашской Республики основам бережливого производства и методике реализации проектов.

Система повышение эффективности функционала Росатома направлена на постоянное совершенствование кадров и процессов.

«Повышение производительности труда и  качественный результат являются важными факторами функционала госаппарата», — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Ранее мы писали, что 69 госслужащих Чувашии пройдут обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации в 2021 году.

 

Фото: cap.ru

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