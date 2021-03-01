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Новости » В музее космонавтики Чувашии открылась выставка «Дорога к просторам Вселенной»

10:06 22 марта 2021 г.

 

Посвящена она 56-й годовщине первого выхода человека в открытый космос. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле «Восход-2» 18 марта 1965. Совместная работа на борту проводилась с командиром корабля Павлом Беляевым. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд).

«Алексей Леонов был у нас несколько раз.  На территории Мемориального комплекса растёт ель, которую он посадил, когда гостил на родине своего друга-коллеги, нашего чувашского космонавта Андрияна Николаева. Только благодаря мужеству и героизму Алексей Архипович смог совершить прыжок в открытый космос из корабля. А оказавшись в сложной ситуации, он принял правильное решение и идя на огромный риск смог успешно вернуться обратно на борт и на землю», — отметил директор музея Александр Тукмаков.

Выставка «Дорога к просторам Вселенной» будет работать в фойе Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева до 10 апреля. Ознакомиться с ней может любой желающий.

Ранее мы писали о том, что в Чувашии в 2020 году были отремонтированы 230 учреждений культуры.

Фото: kosmos-memorial.ru

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