Посвящена она 56-й годовщине первого выхода человека в открытый космос. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов во время полета на космическом корабле «Восход-2» 18 марта 1965. Совместная работа на борту проводилась с командиром корабля Павлом Беляевым. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд).

«Алексей Леонов был у нас несколько раз. На территории Мемориального комплекса растёт ель, которую он посадил, когда гостил на родине своего друга-коллеги, нашего чувашского космонавта Андрияна Николаева. Только благодаря мужеству и героизму Алексей Архипович смог совершить прыжок в открытый космос из корабля. А оказавшись в сложной ситуации, он принял правильное решение и идя на огромный риск смог успешно вернуться обратно на борт и на землю», — отметил директор музея Александр Тукмаков.

Выставка «Дорога к просторам Вселенной» будет работать в фойе Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева до 10 апреля. Ознакомиться с ней может любой желающий.

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Фото: kosmos-memorial.ru