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Новости » Экономику Чувашии будут развивать в цифровом формате

08:26 22 марта 2021 г.

 

В ближайшие годы Минэкономразвития Чувашии предстоит осуществить масштабную трансформацию государственного управления. Об этом рассказал вице-премьер республиканского Правительства Дмитрий Краснов на совместном заседании коллегии о Стратегии развития министерства.

Одним из основных инструментов изменений станет масштабное внедрение цифровых технологий в процедуры взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. Это обеспечит повышение качества и оперативность управления и предоставления госуслуг в электронном виде.

«В условиях перехода на принципы цифровой экономики необходимы кардинальные изменения во всей системе взаимоотношений в сфере госуправления, – подчеркнул Дмитрий Краснов. – Трансформации будет подвержена вся система стратегического управления. Система «Электронный консультант» позволит обеспечить обработку, анализ, хранение и визуализацию больших объемов данных, необходимых для грамотной аналитики и прогнозирования». 

Ранее мы писали, что Минэкономразвития России поможет Чувашии в создании Особой экономической зоны.

Фото: cap. ru

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