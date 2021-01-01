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Новости » Трудоустройство выпускников, поддержка самозанятых и инвалидов – как «Единая Россия» предлагает изменить сферу занятости

08:24 22 марта 2021 г.

 

 Инициативы партии сделают поиск работы максимально простым, удобным и эффективным

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. 18 марта в партийной дискуссии приняли участие Минтруд, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.  

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными клиентоориентированными учреждениями. «Чтобы при помощи государства люди могли не стоя в очередях, не выходя из дома без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу», - подчеркнул он.

Речь по сути идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

В планах - создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», - считает Андрей Турчак.

Он предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ. В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет, убежден секретарь Калужского реготделения «Единой России», губернатор Владислав Шапша. Так они смогут получать и региональные меры поддержки, например, возможность временной занятости. Сейчас же помощь оказывается выпускникам профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые.

Это предложение поддержали представители профсоюзов. По их мнению, молодые специалисты зачастую не могут устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и будет способствовать реализации поручения Президента о содействии трудоустройству выпускников высших учебных заведений.

Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учета, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на период профессионального обучения», - пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе. 

«Этот пробел надо устранять, потому что самозанятые также должны получать поддержку», – считает Андрей Исаев. Он добавил, что по прогнозам Минэкономразвития к 2024 году их будет не менее 2,5 миллионов.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил Председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии —  в первую очередь, речь идет о развитии онлайн-сервисов. На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

По словам руководителя фракции «Единой России» в Госсовете Чувашии Николая Николаева, поправки в «Закон о занятости» помогут масштабировать положительные практики оказания максимума госуслуг в сфере занятости в онлайн- и цифровой форме. Единый федеральный ресурс «Работа в России» поможет людям избавиться от бюрократических процедур и получить сведения из максимально полного каталога вакансий. Перевод служб занятости на федеральный уровень означает для жителей страны и единые стандарты качества услуг. 

Партия соберет с регионов предложения по дополнительной поддержке социально уязвимых категорий россиян, прежде всего инвалидов и граждан предпенсионного возраста. Конечно  же, такое обсуждение обязательно пройдет и в Чувашии – с участием депутатов «Единой России», представителей Минтруда и социальной защиты, профсоюзов, экспертов и активистов. «Наша главная цель – борьба с безработицей, поддержка человека в тяжелую минуту, – подчеркнул Николай Николаев, – независимо от того, наемный он работник, самозанятый или индивидуальный предприниматель».

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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